Camané foi esta segunda-feira o convidado especial de Júlia Pinheiro no seu programa das tardes da SIC. Numa conversa franca, o fadista recordou a infância e o despertar da sua paixão para a música.

"As primeiras vezes que ouvi [fado] não gostei. (...) e quando o meu pai cantava para mim, aquela maneira de cantar irritava-me um bocadinho", confessa o músico, que antes do fado começou por ouvir outros estilos musicais.

Aos sete anos, uma Hepatite B fez nascer a paixão pela música. Durante um mês fechado em casa, os discos dos Beatles, ouvidos repetidamente, começaram a ser substituídos pelos de fado... e assim nasceu o amor.

"Só tive a noção da minha voz quando comecei a ouvir fado", conta, explicando que já na adolescência sentia vergonha de admitir que gostava e admirava este estilo musical.

"Tinha um bocado de vergonha, as pessoas diziam mal do fado, diziam que era uma musica pirosa e de velhos", lembra, admitindo que hoje o fado é parte da sua vida e, agora, com todo o orgulho.

