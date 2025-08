Calvin Harris anunciou o nascimento do seu primeiro filho esta segunda-feira, 6 de agosto. O produtor musical e a mulher Vick Hope são agora pais de Micah, tal como revelaram no Instagram.

"No dia 20 de julho, o nosso menino chegou. O Micah chegou! A minha esposa é uma super-heroína e eu estou completamente impressionado com a sabedoria primordial dela! Muito grato. Amamos-te muito, Micah", escreveu o artista na legenda da partilha.

Mas a forma como o músico contou aos seguidores suscitou algumas críticas. Na publicação, Harris mostrou imagens do bebé, partilhou que o menino nasceu numa piscina em casa e ainda mostrou a placenta juntamente com as cápsulas que foram feitas a partir da mesma.

"Um aviso sobre a placenta teria sido bom"; "As primeiras imagens teriam sido suficientes"; e ainda: "Não era preciso publicar todo o processo", pode ler-se nos comentários da publicação.

Por outro lado há quem apoie a normalização deste tipo de partilhas.

"Parabéns! Obrigada por normalizares o parto em casa (e as placentas!) com essas fotos lindas. Que sonho"; "Adorei ver a placenta!! Incrível como conseguimos desenvolver um órgão totalmente novo para gerar vida! Ainda bem que não o desperdiçamos, isso é pura magia divina!" e ainda: "As mulheres que estão a pedir um aviso de gatilho é simplesmente triste. É tudo o que tenho a dizer. É normal, pessoal. Cresçam", escreve também outra pessoa.

Mas a mulher de Calvin Harris não é a única a fazer esta prática

Quando o pequeno Oliver nasceu, filho de Jesscia Athayde e Diogo Amaral, a atriz assumiu na altura que ela própria tinha aderido a essa prática.

"Decidi comê-la em smoothies a seguir ao parto, feitos por uma pessoa entendida. E essa pessoa também vai fazer cápsulas. Tenho lido muito sobre isso. Mas nada disto é certo", referiu na altura.