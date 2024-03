Caitlyn Jenner e Lamar Odom, ex-marido de Khloé Kardashian, juntaram-se para um novo podcast, intitulado 'Keeping Up With Sports'.

Os dois apareceram juntos em 'Keeping Up With the Kardashians', quando Jenner era casada com Kris Jenner e Odom com Khloé Kardashian.

Agora, Jenner e Odom voltam a juntar-se para um projeto que aborda as suas histórias no mundo do desporto.

Caitlyn ganhou a medalha de ouro no decatlo nos Jogos Olímpicos de 1976, enquanto Odom é ex-jogador da NBA.

Jenner e Odom serão coapresentadores do programa junto com Zack Hirsch, que apresenta vários podcasts desportivos. O primeiro episódio será lançado nas próximas semanas e contará com o pugilista Sugar Ray Leonard como primeiro convidado.

