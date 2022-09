A última cerimónia do funeral da rainha Isabel II, que terá lugar na Capela de São Jorge hoje à noite, contará com a participação dos membros do circulo mais próximo da monarca.

Entre esses membros estão os animais de estimação da falecida monarca, os corgis Muick e Sandy.

Fotografias mostram os animais de estimação com o príncipe André, que os adotou após a morte da mãe, já no Castelo de Windsor.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Meghan Markle em lágrimas no último adeus à rainha Isabel II