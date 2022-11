Cade Foehner, da 16.ª temporada do 'American Idol', e a companheira, Gabby Barrett, deram as boas-vindas ao segundo filho no dia 27 de outubro.

Ao mostrar os filhos juntos, a também cantora escreveu: "A aproveitar os dias de recém-nascido com o irmãozinho. Que presente precioso do Senhor".

Na mesma publicação, a mamã contou ainda que o bebé que acabou de nascer chama-se Augustine Boone Foehner.