Zayn Malik surpreendeu os seguidores do Instagram ao surgir na rede social com um novo look.

O cantor, de 29 anos, apareceu de cabelo cor de rosa na imagem.

"Senhor, tenha piedade", pode ler-se na legenda do registo.

