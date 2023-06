Bryan Cranston planeia fazer uma pausa em 2026, mas garante que não tem intenções de terminar a carreira.

O ator, de 67 anos, esteve à conversa com a GQ britânica e viu as suas palavras serem mal interpretadas.

Embora os planos sejam fechar a sua produtora, Moonshot Entertainment, vender a metade da empresa que tem com Aaron Paul, a Dos Hombres, e passar algum tempo num país europeu, o artista - natural dos EUA - garante que apenas quer fazer uma pausa.

Ao ser mal interpretado, explicou na sua página de Instagram esta sexta-feira: "Olá a todos, espero que se encontrem bem. Surgiram algumas notícias que não ficaram totalmente claras... até para mim. Queria esclarecer tudo. Não me vou aposentar. O que vou fazer é carregar no botão da pausa por um ano depois de completar 70 anos em 2026".

"Nem tenho a certeza do que significa mesmo 'fazer pausa' mas, neste momento, acho que significa que tirar um ano de folga vai-me dar várias coisas. Primeiro, vai fazer com que passe mais tempo com a Robin (a minha linda mulher há 34 anos) de uma forma que não pude nos últimos 25 anos", destacou.

"Em segundo lugar, vai me dar uma espécie de 'reset' na minha carreira. Tive um caminho inacreditável durante mais de duas décadas - a interpretar personagens na TV, filmes e no palco. [...] Não podia estar mais grato por tais oportunidades", acrescentou.

"Sinto que estou a começar a ficar sem novas ideias sobre como interpretar as personagens que me estão a ser oferecidas. Portanto, explorar uma experiência de vida mais ampla e preparar-me de uma maneira mais autêntica para quaisquer papéis que me sejam atribuídos", desabafou.

O ator revelou ainda que vai também ficar afastado das redes sociais e "mergulhar nos romances clássicos que sempre prometeu a si mesmo que iria ler". Mas antes de isso acontecer, tem alguns negócios que precisa de 'fechar'.

"Vários filmes serão lançados em breve dos quais estou muito orgulhoso, estou a produzir algumas histórias para a TV que realmente amo e estou a concentrar a minha atenção em voltar à Broadway", contou ainda, expressando depois a sua "profunda gratidão a todos os que foram incrivelmente gentis e generosos consigo" ao acompanharem o seu percurso.

"Nunca tomo a minha sorte como certa. Sou abençoado e eu sei disso", frisou. Veja o texto na íntegra:

Leia Também: Longe dos olhares públicos, mulher de Bruce Willis mostra vídeo do ator