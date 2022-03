Bruno Nogueira esteve no programa 'Casa Feliz' esta segunda-feira, 28 de fevereiro, à conversa com João Baião acerca do seu novo programa - 'Tabu' - que estreia sábado, 5 de março.

A ideia do formato é simples. O comediante passou uma semana de férias com pessoas com diferentes histórias de vida e no final faz um performance sobre as mesmas.

"Não sinto que seja um programa arriscado, mas para aquilo que estamos habituados a ver é um bocadinho mais diferente. Aceitei fazer porque me parece um programa importante e porque é uma coisa que vai deixar as pessoas desconfortáveis em algumas situações", notou o humorista.

"Fiz na idade certa. Acho que há 5, 10 anos não tinha maturidade para o fazer", confessou ainda, notando que vai abordar questões que para algumas pessoas não devem ser alvo de brincadeira.

Bruno notou ainda que apenas teve um 'regra': "Se as pessoas se rirem, segue para o ar, se não, então não interessa", confidenciou.

Leia Também: 'Tabu'. Novo programa de Bruno Nogueira na SIC estreia em março