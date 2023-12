Há alguns anos, Nuno Markl, Bruno Nogueira e Filipe Melo tinham uma rubrica no YouTube chamada 'Uma Nêspera no Cu', onde criavam pares de situações hipotéticas (e algo mirabolantes) tendo depois que decidir qual delas preferiam.

Os três amigos decidiram recuperar o formato e levá-lo este mês ao Altice Arena, em Lisboa, e ao SuperBock Arena, no Porto, tendo esgotado três noites em cada uma das cidades.

Nas redes sociais, Bruno Nogueira partilhou fotografias ao lado dos companheiros, do vasto elenco com o qual contaram para os ajudar.

"A amizade é uma força capaz de levar tudo à frente. Lançámos a ideia de fazer a 'Nêspera no Cu' na Altice Arena pelo atrevimento. Uma data era uma alegria enorme, duas uma alegria descontrolada, e três um devaneio que não nos atrevíamos a sonhar. Aconteceram as mesmas contas com a Super Bock Arena no Porto, e os mesmos espantos. 6 datas que arrastaram mais de 50.000 pessoas para aquilo que aconteceu naquele palco no centro", começou por escrever, deixando depois a todos os que fizeram participações especiais.

"A todos os que foram: não imaginam a alegria que nos deram. Ao Filipe e ao Nuno: viram o que conseguimos fazer? Agora temos de sair do recreio, que está a tocar para a entrada. Não há maneiras muito melhores de fechar o ano. Põe os olhos nisto, 2024", concluiu.

Leia Também: Nuno Markl. Assim tem sido a aventura com Bruno Nogueira e Filipe Melo