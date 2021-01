Bruno Nogueira completa 39 anos este domingo, 31 de janeiro, data que Pedro Ribeiro não deixou passar em branco. No Instagram, o locutor e diretor da Rádio Comercial recordou uma fotografia em que aparece ao lado do amigo, destacando na legenda do registo carinhosas palavras.

"Dá-se o caso do Bruno Nogueira fazer anos hoje. Como se vê pela imagem junta, já andamos nisto há uns anos. É bom sentir que estamos sempre no radar um do outro. Adoro o Bruno que toda a gente conhece e ainda mais o Bruno que é ainda maior quando temos a sorte de ser amigos, amigos mesmo, como somos, há já tantas anos. Desde os dias inesquecíveis deste estúdio em Paço de Arcos. Parabéns, Bruninho", escreveu.

Uma partilha que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores, que também fizeram questão de desejar um feliz aniversário a Bruno Nogueira. Entre as reações, destaca-se o comentário de João Manzarra. "Que giro. Também tens um Bruninho", disse na brincadeira.

Recorde-se que João Manzarra adotou recentemente um burro e deu-lhe o nome de Bruninho em homenagem a Bruno Nogueira.

Leia Também: João Manzarra adotou um burro. "Este é o Bruninho"