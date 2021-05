O programa 'Princípio Meio e Fim', de Bruno Nogueira, voltou a ser líder de audiências no seu horário no último domingo. O formato foi para o ar à 00h30, concorrendo na TVI com o espetáculo de stand-up comedy de 'A Pipoca Mais Doce'.

O feito foi assinalado pelo humorista nas redes sociais, mas Bruno Nogueira fez questão de mostrar, ainda que subtilmente, o seu desagrado pelo horário escolhido pela SIC para a exibição do programa.

"Obrigado aos sobreviventes do horário. Valentes", declarou.

Porém, Bruno Nogueira não foi o único a manifestar publicamente o seu desagrado. Por seu turno, Nuno Markl, que faz parte do projeto, mostrou-se feliz pela interação que o formato gerou no Twitter e criticou o horário escolhido para o início de 'Princípio Meio e Fim'.

"Uma alegria, na manhã seguinte, ir ver os comentários dos fãs do 'Princípio Meio e Fim' no Twitter, enquanto ele acontecia. E aconteceu tarde à brava, ontem. Isto é dedicação e entusiasmo. Obrigado", declarou.

