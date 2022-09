"Foi uma decisão difícil, mas ponderada: o 'Tubo de Ensaio', ao fim de 12 anos, chega ao fim", foi desta forma que Bruno Nogueira deu início a um longo desabafo no qual anuncia o termino de uma das crónicas de maior sucesso da rádio TSF.

O humorista recorda o conturbado início do projeto, feito por si e pelo escritor e humorista João Quadros.

"Contra muitos, seguimos firmes o nosso caminho. Na altura, há 12 anos, o Tubo de Ensaio era um objeto estranho e chocante, que falava uma linguagem bruta e crua demais: a nossa. Apesar disso, as direções da TSF partilharam uma coisa em comum: a de nos darem a liberdade total, sem nunca nos tentarem moldar ao politicamente correto, nem aos patrocinadores que se foram queixando ao longo dos tempos", lembra.

"Fizemos inimigos, falámos por muita gente, contra muita gente, mas sempre livres e com plena noção do preço de cada palavra. Fomos a tribunal, criámos inimigos maiores que nós, tivemos opiniões em sentido contrário do país", conta, revelando que foi aconselhado a fazer pedidos de desculpa e recebeu propostas para falar sobre determinados temas.

"Errámos muitas vezes, ferimos sem querer e por querer, e pagámos essas faturas. Quando se faz uma crónica diária durante tanto tempo, há fogo amigo e balas perdidas. Os ouvintes que gostavam numa semana, na semana seguinte odiavam porque a nossa opinião divergia. Chateavam-se connosco. Mas tudo isso fez com que o Tubo de Ensaio tivesse a sua identidade própria, que nasce também desses defeitos de fabrico", enaltece.

Quanto aos motivos que levaram à decisão de terminar a crónica, Bruno aponta: "Acredito que há momentos em que, sem se explicar muito bem como nem porquê, nos é claro que um caminho precisa acabar, para surgir o desejo de começar outro. É possível que este seja um desses momentos".

O humorista quis ainda agradecer ao seu companheiro de aventura: "Ao João Quadros, o meu agradecimento pela sua incansável luta e talento. O João tem um talento feroz e livre. O 'Tubo de Ensaio' é dos dois em partes iguais".

Para último ficou um obrigado especial aos ouvintes que fizeram de 'Tubo de Ensaio' um sucesso: "A quem nos foi ouvindo, obrigado por tudo. Foram 12 anos que mudaram muito em mim. Havemos de arranjar outra forma de nos chatearmos uns com os outros".

