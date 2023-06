Bruno Marvão vive agora uma fase muito especial da sua vida. O ex-concorrente do 'Love On Top' celebrou o nascimento do seu 1.º filho, fruto da relação com Sara Vitória.

"15/06/23, o dia mais feliz da minha vida. Bem-vindo meu filho Diego Marvão", pode ler-se na legenda da mais recente partilha que Bruno fez nas redes sociais.

Na mesma, surge ao lado da companheira e do filho recém-nascido, sem conseguir esconder a emoção.

Ora veja:

