Bruno e Tatiana foram dois dos participantes da experiência social da SIC 'Casados à Primeira Vista'. Esta quarta-feira, dia 22, estiveram à conversa com Júlia Pinheiro, precisamente para falar do assunto e do seu relacionamento, que entretanto foi reatado mesmo após terem decidido divorciar-se.

"Foi amor à primeira vista. Senti mesmo aquele formigueiro que não sabemos explicar", começou por dizer Bruno, recordando a primeira vez que viu Tatiana no altar.

Este explicou que se apaixonou logo no primeiro dia, pelo que esforçou-se ao máximo para que a companheira percebesse que, de facto, tinha gostado dela. Contudo, isto fez com que exagerasse na proximidade, algo não apreciado por Tatiana.

"A experiência foram dois meses muito intensos. Antes do divórcio começamo-nos a aproximar, a sair juntos, a ir jantar a casa dela e a casa dos pais, estávamos a funcionar como um casal. Mas acabamos por nos divorciar", adianta, referindo que na altura (final de janeiro deste ano) ninguém teve a coragem para voltar atrás na decisão.

"Acho que foi muito importante termo-nos divorciado para sentirmos que o caminho era juntos e não separados", completa, sublinhando que os dois aprenderam novas lições durante a separação.

Já mostrando o seu lado da história, Tatiana afirmou: "Eu não estava apaixonada ainda, por isso queria começar com uma amizade. Ele já queria tudo, mas ainda não estava preparada para isso".

"Até ao final da experiência sentia uma conexão muito especial, mas não estava apaixonada. Estava saturada da experiência e do Bruno e acabei por pedir o divórcio", confessa, contando que o afastamento foi bom para valorizar o companheiro e notar a falta que este fazia.

Já juntos e a viver na mesma casa, os dois disseram que planeiam casar no dia 8 de agosto, se assim for possível, tendo em conta a pandemia.

Leia Também: É oficial! Bruno e Tatiana de 'Casados à Primeira Vista' confirmam namoro