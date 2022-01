Bruno de Carvalho voltou a recordar o seu passado enquanto presidente do Sporting Clube de Portugal. À conversa com dois colegas da casa do 'Big Brother Famosos', Bruno lamentou que algumas das cenas de violência protagonizadas por adeptos do clube leonino durante o seu mandato tenham sido mal interpretadas.

"Há imagens, as pessoas são burras, há imagens a escorrerem sangue por todo o lado e a polícia até lhes batia. Os tipos estavam a tentar entrar no estádio porque estavam a levar com pedradas e garrafadas", lembra, referindo-se a uma das ocasiões.

"Sabes que violência incuti no desporto? Zero. Mas sou um gajo que incute violência... e sabes porquê? E nisso tenho que lhe dar razão: chamam-se sportinguistas. São tolos, não estão habituados a pensar", completa.

