Bruno de Carvalho recordou o polémico caso em que se viu envolvido depois de um ataque à Academia de Alcochete, que aconteceu a 15 de maio de 2018, época em que era presidente do Sporting.

Esta segunda-feira, 28 de agosto, o comentador abordou o assunto no programa 'TVI Extra' a propósito do escândalo que surgiu após Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ter dado um beijo à jogadora espanhola Jenni Hermoso na final do Mundial feminino.

"Isto remete-me ao tempo de Alcochete e de pensar se eu não me devia ter demitido na altura, sendo que eu não tinha desculpas para pedir, mas eu pensei isso: se me demitir vou assumir a minha culpa", reflete Bruno.

"Depois de tudo aquilo por que passei, eu vou te dizer que já que a primeira coisa que eu devia ter feito era ter-me demitido, porque não tinha passado pelas calúnias e difamação por que passei", confessa.

"O que eu aconselho é que o Luis Rubiales apresente a demissão bem rapidinho que a vida vai lhe correr mal e por culpa dele", termina.

