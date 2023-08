A opinião pública está do lado de Jenni Hermoso depois do beijo controverso que a jogadora recebeu de Luis Rubiales, presidente da RFEF, na final do Mundial feminino de futebol que aconteceu em Sydney, Austrália, a 20 de agosto.

Ora, uma das pessoas que fez questão de mostrar o seu apoio à atleta foi Natalie Portman.

Nas stories da sua página de Instagram, conforme poderá ver pela imagem de seguida, esta partilhou uma notícia do The New York Times. "Equipa feminina espanhola recusa-se a jogar até que presidente se demita", lê-se no título da notícia.

Nesta partilha, a atriz de Hollywood escreve que "apoia" a jogadora.



© Instagram - Natalie Portman

Importa notar que Portman sempre esteve ligada ao futebol tendo dado voz, inclusive, à formação de uma equipa feminina em Los Angeles - as Angel City.