Bruno de Carvalho recorreu à sua página de Instagram para mostrar os festejos do 52.º aniversário, celebrados na quinta-feira, dia 8 de fevereiro.

Ao publicar duas fotografias na rede social, onde é possível ver a festa após a meia-noite e depois com a família, o ex-presidente do Sporting escreveu: "Hoje e ontem! 52 anos de vida! Hoje com as minhas três princesas, a minha rainha, os meus pais e o meu sogro! Ontem com a minha família e com os meus amigos".

"Viver rodeado de amor, carinho e apoio! Se for para ser assim, que venham mais 52! Obrigado a todos vocês que me seguem por fazerem parte da minha vida", disse, por fim.

