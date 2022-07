Bruno de Carvalho usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para lamentar a morte de um amigo especial, José Maria Subtil de Sousa.

"Hoje partiu um grande amigo e LEÃO, Subtil de Sousa", declarou.

"Juntos rimos, chorámos, comemorámos vitórias e superámos desilusões. Estarás para sempre no meu coração", lê-se ainda na partilha, através da qual Bruno lembra os momentos vividos ao lado do antigo vice-presidente do Sporting.

Por fim, Bruno de Carvalho desejou "muita força e amor" a toda a família de José Maria Subtil de Sousa.

