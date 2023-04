A conversa com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua começou com o casal a explicar o tempo em que estiveram separados, recentemente, quando Bruno de Carvalho faltou ao aniversário de Liliana Almeida.

Logo de início, o ex-presidente do Sporting começou por destacar que "são duas pessoas que já tiveram tantos olhares, ele individualmente, maus", lembrando o caso em que o Ministério Público abriu um inquérito contra Bruno de Carvalho por suspeitas de violência doméstica. Isto devido a imagens que eram transmitidas quando estava dentro da casa do 'Big Brother', quando conheceu e começou a namorar com Liliana Almeida. Um processo que, revela, foi "arquivado."

"Nem eu sou, para muitos, o demónio que pensam que sou, nem a Liliana é, para muitos, a santa que pensam que é. Nem a Liliana é, para poucos, um demónio, nem eu, para poucos, um santo. Estamos carregados de qualidades, mas também temos os nossos defeitos", explicou de seguida Bruno de Carvalho.

"Os nosso defeitos são muito vincados, como as nossas qualidades e, às vezes, esses defeitos colidem. Foi o que aconteceu. Colidiram e nós, como já nos disseram, ainda estamos numa relação verde", acrescentou.

Por sua vez, Liliana Almeida destacou: "Foi um dia como outro qualquer em que acordamos um virado para um lado e o outro para o outro. Foi um dia assim".

"Entretanto, os ânimos exaltaram-se e cada um foi para o seu lugar", recordou, referindo-se à véspera do seu aniversário e relatando que foi para casa dos seus pais enquanto Bruno de Carvalho foi para casa dos pais dele.

De lembrar que nessa altura Bruno de Carvalho fez um direto polémico no Instagram para dar publicamente os parabéns a Liliana, tendo dado a entender ao mundo que estavam separados. A cantora pediu depois ao marido para eliminar o vídeo.

Questionados sobre o momento em que fizeram as pazes, Liliana Almeida realçou que ambos têm "dado muitos passos" no sentido de ficarem juntos. "Porque nós queremos mesmo ficar juntos", frisou.

"Têm sido mesmo lutas diárias e muito fortes que temos travado. Nós queremos mesmo ficar juntos, mas tem sido duro", acrescentou.

"Temos muitas coisas para limar, mas estamos num bom caminho. Sabia que no meu aniversário ia acontecer qualquer coisa. Sentia em mim. E, às vezes, é importante estas coisas existirem para darmos valor ao que realmente importa", continuou.

Bruno de Carvalho, por sua vez, acabou por confessar que o estado de saúde do pai o tem deixado mais 'frágil', mas este não é o único motivo. O casal desejava ter um filho em comum e, por isso, Bruno de Carvalho dez a reversão da vasectomia. Mas o processo não terminou como o esperado e agora só vão conseguir ter um bebé através de inseminação artificial.

"A reversão [da vasectomia] correu muito mal. [...] Estava mesmo à espera que funcionasse e - tenho três filhas - queria algo muito natural com a mulher que amo como nunca amei outra. Magoou-me muito. Dessa forma não há hipóteses. Só posso com inseminação artificial", explicou o ex-presidente do Sporting.

Para já o casal não está a ponderar a adoção, uma vez que Liliana Almeida gostava de viver a gravidez.

"Mas isso não significa que o projeto está numa prateleira. Estamos a tomar as nossas decisões", realçou Bruno de Carvalho, frisando depois: "Isto marcou-me muito enquanto homem. Queria mesmo que fosse natural. Gostava de não ser necessário que fosse [com inseminação artificial]. Isto tem sido perturbador".

