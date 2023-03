A TVI deixou os fãs 'com a pulga atrás da orelha' ao anunciar esta sexta-feira uma entrevista reveladora com Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

"Liliana e Bruno. A primeira entrevista depois da separação", pode ler-se no título utilizado pelo canal para promover a presença do casal no programa 'Em Família' de sábado (1 de abril).

A TVI não revelou outros detalhes sobre a referida entrevista, deixando assim na dúvida todos os que seguem o antigo presidente do Sporting e a cantora. Estarão separados novamente ou estará o canal a referir-se ao arrufo recente entre ambos e que levou Bruno a faltar ao aniversário da mulher?

Existe igualmente a hipótese de tratar-se de uma partida do dia das mentiras, porém esta acaba por chegar antes de tempo (já que hoje ainda é dia 31 de março). Certo é que o título escolhido pelo canal não agradou à grande maioria dos internautas e as críticas não se fizeram tardar.

"Separados?! Que disparate. Só pelo título que a TVI arranjou para ter audiências, se fosse comigo nem punha lá os pés", lamentou uma seguidora.

"Não houve separação. Não é, de todo, o termo mais correto", apontou outra.

"Mas qual separação, TVI? Alguma vez vos foi dito que estavam separados?", questiona-se entre os comentários.

"Depois deste título, mereciam que eles não metessem aí os pés"; "Separação? No Instagram de um e outro não é o que parece e acho muito mau este título se for só para tentar ter mais audiências", lê-se ainda entre as muitas reações negativas.