Esta sexta-feira é de festa para Bruno de Carvalho. Diana, a filha do meio, fruto da relação passada com Cláudia Dias Gomes, celebra seis anos de vida e o 'pai babado' destacou a data nas redes sociais com uma imagem da aniversariante.

"A Princesa Diana faz 6 anos", escreveu na legenda, acrescentando um diálogo entre ambos no qual a menina diz que "hoje manda porque faz anos".

Recorde-se que antigo presidente do Sporting é ainda pai de Ana Catarina, fruto do relacionamento com a bielorussa Iryna Yankovich, e de Leonor, do casamento entretanto terminado com Joana de Ornelas.

