Este sábado, dia 2 de setembro, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida celebraram o primeiro ano de casados, uma data que o ex-concorrente do 'Big Brother' assinalou nas redes sociais com uma fotografia desse dia e um carinhoso texto dedicado à mulher.

"Faz um ano que dissemos sim! Foi um sim perante tanta inveja, tanta má língua e tanto 'amigo(a)' histérico(a) para que casamento não houvesse, que não me poderia deixar de lembrar de cada um deles! Até porque estou a escrever no deserto e, também aqui, está cheio de camelo(a)s! Mas também foi um dia cheio de Amor! Cheio de pessoas que decidiram viver o dia por nós e para nós!", começou por escrever o ex-presidente do Sporting.

"Eu não me lembro de ter estado tão nervoso na vida! E quando te vi... Que Linda, a visão do paraíso! E por isso não me vou concentrar em ninguém a não ser nós! Contigo aprendi que 'só sei que nada sei' e a reduzir-me à minha insignificância. Porque não luto mais pelo meu Eu... já o fiz 50 anos e agora sabe-me bem deixar o Eu (que alimentei e estruturei 5 décadas) para viver em função do Nós!", continuou declarando-se depois à mulher.

"Digo o mesmo que disse faz um ano: não existe mais ninguém com quem eu quisesse passar por tudo isto que não tu. Não porque é perfeito, mas porque és a pessoa que quero ao meu lado em todos os dias da minha vida! Amo-te até ao infinito!", concluiu.

De recordar que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida se conheceram no 'Big Brother Famosos', em 2022.

