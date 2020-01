A preparar-se para um novo projeto, a peça 'O Marido do Daniel', que estreia na próxima quarta-feira, 15 de janeiro, no Teatro Petra Gold, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Bruno Cabrerizo rapou o cabelo.

O novo visual foi dado a conhecer aos fãs através das stories da sua página do Instagram, onde publicou uma fotografia sua.

Na mesma publicação, o artista partilhou um link onde são explicadas as razões de ter mudado de look: a nova personagem.

Na peça, Bruno, de 40 anos - que namora com a também atriz Carol Castro -, interpreta Murilo, casado com Daniel (papel de Ciro Sales), como relata a revista Quem.

