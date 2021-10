Bruno Cabrerizo vai reforçar a 'equipa' de atores da SIC. O artista vai regressar a Portugal para integrar o elenco da nova novela da estação, e mostrou-se "muito feliz" com a novidade.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves no 'Casa Feliz', esta sexta-feira, disse: "É com muita felicidade e orgulho que digo que estou de volta a Portugal. Volto para trabalhar na SIC, na próxima novela".

"Após quatro anos a trabalhar aqui no Brasil, nunca neguei a ninguém e sempre disse em todas as entrevistas que o meu sonho era voltar para Portugal, para morar e para trabalhar. Neste caso volto para trabalhar, e volto para um país que me acolheu tão bem e que me deu tanto. Estou muito feliz", frisou.

