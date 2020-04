Atualmente a viver no Brasil e com os filhos em Itália, Bruno Cabrerizo está com o coração apertado por não conseguir estar mais perto dos meninos nesta fase de quarentena.

Ainda esta terça-feira, o ator confessou na sua página do Instagram que as saudades das crianças já começam a apertar. Ainda assim, não deixa de se manter otimista e acredita que em breve vai conseguir estar junto dos filhos.

"Saudades das minhas joias! O motivo do meu viver! Em breve estarei novamente com vocês, meus amores", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge na companhia dos pequenos Gaia e Elia, fruto do casamento terminado com Maria Caprara.

