Bruno Cabrerizo está solteiro. O ator brasileiro anunciou o fim do seu relacionamento de dois anos com Carol Castro, atriz que conheceu e com quem contracenou em 'Órfãos da Terra'.

"Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Carol e eu decidimos seguir, cada um, o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou. Agradecemos o carinho que sempre tiveram com a gente e pedimos que respeitem esse momento", lê-se no comunicado.

Recorde-se que o artista regressou a Portugal recentemente a convite da SIC.

