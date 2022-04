Bruno Almeida, antigo concorrente do 'Big Brother' partilhou esta quarta-feira na sua conta oficial de Instagram uma mensagem que deu que falar e originou um grande mal-entendido.

Bruno mostrou uma mensagem que recebeu depois de ter mostrado alguns vídeos nas suas InstaStories e onde lhe era dito. "Mete legendas".

Em resposta, o ex-'BB' atirou: "Meto é a tua cara no chão. Eu falo cinco línguas. Nenhuma é linguagem gestual. Mete aquela app para pessoas com deficiência auditiva que aparece os escritos no telemóvel".

As palavras de Bruno deram origem a uma partilha num conhecido blogue, que afirmava que este tinha "humilhado" um seguidor. Perante a polémica, o esclarecimento não tardou a chegar.

"As pessoas têm amigos, sabias? Eu nunca diria ‘vou é meter a tua cara no chão’ a alguém que não conheço de lado nenhum. Enfim… Só tontices", refere Bruno num vídeo onde esclarece que as mensagens não eram mais do que uma conversa feita em tom de brincadeira entre amigos.

Leia Também: "Tanto visto uma camisa rota para trabalhar, como uma bonita para cantar"