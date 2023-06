Bruna Quintas esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta semana e um dos assuntos que abordou na entrevista foi o relacionamento que mantém com o também ator Guilherme Moura, com quem tem uma filha em comum, Matilda, de dois anos.

A artista lembrou quando conheceu o companheiro: "Sou muito feliz por ter conhecido o Guilherme. Conheci-o mais ou menos em 2013 um wokshop que estávamos a fazer. Naquela altura achei-o incrível. Achava-o um ator incrível. Depois cruzamo-nos num espetáculo, ficámos muito amigos, eu apaixonei-me e ele também se apaixonou", recorda.

"Sou uma fã do trabalho do Guilherme, não porque é meu marido, mas acho mesmo incrível e tenho muito respeito por ele. Ele ajuda-me sempre, é a primeira pessoa com quem vou falar se tiver um desafio profissional", nota ainda, acrescentando que a opinião de Guilherme para si é a mais importante.

"Somos parceiros um do outro, o que torna tudo muito mais fácil e bonito", completa.