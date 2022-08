A semana de Bruna Marquezine termina com a celebração do seu aniversário. A atriz brasileira completa 27 anos esta quinta-feira, 4 de agosto, e foi 'presenteada' com uma carinhosa mensagem da amiga Anitta.

Nas stories da sua página de Instagram, a cantora publicou uma fotografia de ambas e escreveu: "[...] Minha brasiddi maravilhosa, sem igual. Mereces tudo de bom. Amo, amo, amo".

A amizade da atriz com a cantora tem vindo a ser destacada nas redes sociais com trocas de carinhosas palavras. Em março, recorde-se, Bruna também assinalou nas redes sociais o aniversário de Anitta.

© Instagram

