Bruna Marquezine poderá ter dado mais um grande passo na sua carreira de modelo ao protagonizar uma campanha para a Hugo Boss.

Um anúncio publicado no YouTube mostra a atriz brasileira na companhia das estrelas de Hollywood Emma Roberts, Laura Harrier e Chloe Bennet a cantar o tema 'What's Going On' dos 4 Non Blondes.

Aparentemente, o vídeo trata-se da promoção do perfume Alive da marca alemã. Veja abaixo.

