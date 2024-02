Bruna Gomes vive esta terça-feira, dia 27 de fevereiro, um dia particularmente difícil.

Piranho, um dos cachorrinhos da 'ex-BB', que tinha ficado no Brasil, morreu, uma notícia dada por Bruna no Instagram, no qual partilhou diversas fotos do cãozinho.

"Ainda estou processando a informação e tentando lidar da melhor forma mas hoje acordei com a notícia que o Piranho virou uma estrelinha. Precisou fazer uma cirurgia de emergência e não resistiu", começou por escrever.

"O Piranho já era um milagre, a mãezinha era super pequenina, ele tinha outros irmãozinhos e mesmo com pouco espaço sobreviveu. Eu sonhava com um cãozinho chamado Piranho e ele sempre foi o que eu sonhei. Não consegui a tempo fazer com que ele estivesse comigo, por todas outras questões de saúde também e hoje o que fica é a imensa saudade. Vou lembrar para sempre de ti, Pipi", concluiu, numa publicação na qual foram deixadas muitas mensagens a desejarem força à influenciadora.