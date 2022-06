Foi a mulher de Bruce Willis, Emma Heming, quem mostrou no Instagram uma carinhosa fotografia do ator com as filha mais novas, Mabel, de dez anos, e Evelyn, de oito.

A fotografia foi destacada na rede social este domingo, 19 de junho, e serviu para homenagear o artista no Dia do Pai, que nos EUA se celebra no terceiro domingo de junho.

"Feliz Dia do Pai para este pai divertido, amoroso, generoso e com um grande coração. Nós simplesmente adoramos-te", escreveu na legenda da imagem.

De recordar que além das filhas com Emma, Bruce Willis é também pai de Rumer, de 33 anos, Scout, de 30, e Tallulah, de 28, fruto do casamento anterior com Demi Moore.

