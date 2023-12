A família tem vivido de muito perto o avançar da doença de Bruce Willis, o ator norte-americano que foi diagnosticado com demência frontotemporal e que assim tem vindo a perder aos poucos a fala e algumas capacidades motoras.

Fontes próximas da família já revelaram por diversas vezes que a companheira de Bruce, Emma Heming Willis, tem sido um forte apoio nesta dura fase, mas o mesmo se pode dizer de Demi Moore, a ex-mulher. A somar-se estão ainda os cinco filhos: Rumer, de 35 anos, Scout, de 32, Tallulah, de 29, Mabel, de 11, e Evelyn, de nove.

Bruce Willis foi capa da mais recente edição da revista Us Weekly, que falou com mais uma fonte que tem acompanhado todo esta dura história. "O Bruce tem dias bons e dias maus, mas nos últimos dois meses houve muito mais dias maus do que bons", começou por revelar a fonte em causa, que garante também que esta doença tem aproximado a família ainda mais. "Ninguém sabe quanto tempo lhe resta, então eles estão a aproveitar cada momento que passam com ele", acrescenta.

Já uma outra fonte adianta que a família está a viver na mesma casa e que todos estão focados em "manter intacta a memória da família e em estarem presentes, como que um lembrete constante de que o amam".

Todas as atividades e o quotidiano da família "giram em torno de Bruce" e sabe-se agora que há pelo menos um elemento que o acompanha sempre. O ator está 24 horas por dia com alguém da sua confiança.

Num recente desabafo feito nas redes sociais, Rumer Willis confessou que sente falta do pai, o que faz prever que a comunicação do ator com quem o rodeia já terá vivido melhores dias.