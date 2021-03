Bruce Willis, 66 anos, completou 12 anos de casamento com Emma Heming, 42. No fim de semana, a mulher do ator decidiu homenagear o companheiro numa carinhosa publicação que fez no Instagram.

"Com certeza que amo este rapaz daqui até à lua e da lua até aqui! Mesmo que haja momentos em que gostava de o levar à lua, deixá-lo e voltar sozinha", começou por escrever, de bom humor, numa adorável publicação onde marca os 12 anos de união.

"[...] Não há ninguém com quem gostasse de passar por esta coisa louca a que chamam de casamento a não ser com ele. Ele é a minha família, ele deu-me a família (e mais) que sonhei, e amo-o profundamente. Feliz 12.º aniversário, meu doce", rematou.

Recorde-se que o casal deu o nó em 2009 e tem duas filhas em comum, Mabel Ray, de seis anos, e Evelyn Penn, de oito. O ator é também pai de Rumer, de 32 anos, Scout, de 29, e Tallulah, de 27, do casamento anterior com Demi Moore.

