Bruce Springsteen está a enfrentar problemas legais depois de ter sido preso por conduzir sob efeito de álcool, e de forma imprudente, em New Jersey, no ano passado, como revelaram as autoridades.

De acordo com o TMZ - o primeiro meio de comunicação a avançar com a notícia -, Bruce foi detido no dia 14 de novembro e tem agora uma audiência marcada no tribunal que deverá acontecer nas próximas semanas.

O TMZ relata ainda que o artista cooperou durante todo o processo de detenção. Uma informação que chega só agora aos meios de comunicação.

Leia Também: Morreu Örs Siklósi, cantor que representou a Hungria na Eurovisão em 2018