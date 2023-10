Britney Spears diz que o pai a colocou numa dieta "rigorosa" de frango e vegetais enlatados durante dois anos.

Esse período ocorreu enquanto a cantora esteve sob tutela do progenitor, Jamie Spears, de 71 anos, que ao longo de 13 anos tomou conta de todos os aspetos da sua vida.

A revelação foi feita no livro de memórias de Britney que foi lançado esta semana, 'The Woman in Me', no qual a cantora disse que o pai não a deixava comer o que ela queria e que dizia "sempre" que ela parecia "gorda", pelo que a colocou numa "dieta rigorosa".

"A ironia é que tínhamos um mordomo – uma extravagância – e eu implorava-lhe por comida de verdade", contou, revelando que por vezes pedia hambúrgueres ou gelados, pedidos que eram sempre negados devido a "ordens estritas" do seu pai.

"Então, durante dois anos, não comi quase nada além de frango e vegetais enlatados. Dois anos é muito tempo para não poder comer o que se quer, especialmente quando é o meu corpo, o meu trabalho e a minha alma a ganharem o dinheiro com que todos vivem. Dois anos a pedir batatas fritas e a ouvir 'não'. Achei isso tão degradante", acrescentou ainda Britney Spears.

Leia Também: Justin Timberlake não estará "nada feliz" com revelações de Britney