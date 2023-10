Já está à venda o livro de memórias de Britney Spears, 'Woman in Me', no qual a cantora fala pela primeira vez abertamente sobre a sua vida. Num dos capítulos, a artista fala da relação que teve com Justin Timberlake e que durou cerca de três anos, entre 1999 e 2002.

Já o cantor não terá ficado "nada feliz" com as revelações feitas pela ex-companheira, que contou que Justin a convenceu a abortar, porque sentia que era ainda muito jovem para ser pai.

Além disso, Britney refere ainda que Timberlake a traiu com pelo menos duas mulheres, estando convencida de que uma delas é a cantora da banda All Saints, Nicole Appleton.

Uma fonte contou ao Daily Mail que o cantor está descontente com as revelações de Britney: "O Justin não entrou em contacto com a Britney sobre nada disso, e ele não o vai fazer porque não tem nada para lhe dizer".

A mesma fonte acrescentou ainda que a cantora está "apenas a contar [a história] do ponto de vista dela", mas insistiu que Timberlake "não está bem com isso". "O Justin não está nada feliz com o que saiu neste livro. Fazer este livro deu vida à Britney, e ela realmente não se importa com quem está a ofender por alguma coisa que tenha escrito nele, porque foi isso que aconteceu", acrescentou ainda.

