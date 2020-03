Parece que o filho mais velho e Victoria e David Beckham está pronto para dar o próximo passo no seu relacionamento com Nicola Peltz. Segundo uma fonte próxima da família, o jovem de 21 anos quer ir viver com a namorada de 25 definitivamente após a quarentena.

Atualmente, os dois encontram-se em isolamento no apartamento da atriz e modelo em Nova Iorque, local para onde Brooklyn dever-se-á mudar no futuro.

“O Brooklyn e a Nicola estão mais próximos do que nunca e muito empolgados em dar um novo passo no relacionamento ao morar mesma casa”, disse a fonte ao jornal The Sun.

Segundo consta, David e Victoria já terão demonstrado o seu apoio a esta mesma decisão.

Recorde-se que o namoro começou em novembro do ano passado, depois de Brooklyn ter terminado o relacionamento com Hana Cross.

Leia Também: Filho de David e Victoria Beckham quer casar após cinco meses de namoro