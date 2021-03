Em casa da família Beckham esta quinta-feira, 4 de março, é dia de festa. Brooklyn Beckham, filho mais velho de David e Victoria, celebra o seu 22.º aniversário.

Uma data que foi logo destacada nas redes sociais pelo pai 'babado', mas não foi o único.

"Hoje, há 22 anos, as nossas vidas mudaram para sempre. A alma mais gentil e bela. O mais incrível filho, irmão e noivo. Feliz aniversário, Brooklyn. Amamos-te e estamos muito orgulhosos do homem em que te tornaste", disse a mãe do jovem na legenda de uma fotografia antiga.

Também os irmãos, Cruz, de 16 anos, e Romeo, de 18, destacaram este dia especial no Instagram.

"Feliz 22.º aniversário, irmão, espero que tenhas um dia incrível", escreveu Romeo.

"Feliz aniversário, Brooklyn! Wow, não posso acreditar que já tens 22 anos. Amo-te, mano", destacou Cruz.

