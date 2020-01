Apesar de todos os altos e baixos que a sua vida tem vindo a sofrer, e de nem sempre ter estado em forma, aos 38 anos Britney Spears exibe um corpo trabalhado.

As curvas da artistas estão por vezes em destaque nas redes sociais, quando a própria faz questão de mostrar o resultado final do seu empenho no exercício físico, como aconteceu esta semana.

A cantora surpreendeu de novo os fãs com fotografias em que aparece em biquíni, mas sem deixar de lado o seu lado mais atrevido.

Veja as imagens na galeria.