Britney Spears está a dar que falar mas não pelos melhores motivos. Na passada sexta-feira, a cantora teve um momento de descontrolo emocional num restaurante em Los Angeles, noticia o TMZ.

Pessoas que assistiram ao momento revelaram à publicação que a artista, de 41 anos, revelou-se "maníaca", falando de maneira estranha.

Num vídeo entretanto divulgado, a 'princesa da pop' mostra-se chateada com o facto de estar a ser filmada, cobrindo a cara com o menu do restaurante.

Fontes notam que o marido, Sam Asghari, de 28 anos, estava "visivelmente chateado", saindo de rompante sem a companhia. Dois minutos depois foi Britney quem saiu juntamente com o seu segurança.

Depois do incidente vir a público, Britney fez esta publicação na sua página de Instagram:

