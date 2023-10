A tutela, à qual esteve sujeita durante 13 anos, foi um dos assuntos abordados no livro 'The Woman in Me'.

'The Woman in Me', o livro de memórias de Britney Spears, ainda nem saiu (será no dia 24 de outubro), contudo, já começou a dar muito que falar. No obra, a 'princesa da Pop' lembra a fase em que esteve sujeita a uma tutela durante 13 anos - entre 2008 e 2021 - que era gerida pelo pai, Jamie Spears. "Tornei-me um robot. Mas não apenas um robot - uma criança-robot", escreveu a estrela. "Fui de tal maneira infantilizada que estava a perder partes de mim mesma. A tutela roubou a minha feminilidade, tornou-me numa criança. Tornei-me mais numa entidade do que numa pessoa em palco. Sempre senti a música nos meus ossos e no meu sangue, roubaram isso de mim", nota ainda. Britney refere igualmente que a privaram de viver as "aventuras" por que todos passam. "Queriam tirar esse lado especial e manter tudo o mais programado possível. Foi a morte da minha criatividade enquanto artista", completa. Leia Também: Britney Spears revela que engravidou de Justin Timberlake e fez um aborto Leia Também: Britney Spears revela que a mãe a introduziu ao álcool na adolescência Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram