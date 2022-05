Britney Spears anunciou, este sábado, através das redes sociais, que perdeu o bebé de que estava à espera, fruto do seu relacionamento com Sam Asghari.

"É com profunda tristeza que anunciamos que perdemos o nosso bebé milagre no início da gravidez", escreveu a cantora norte-americana, na legenda de uma publicação partilhada no Instagram.

"É devastador para qualquer pai. Talvez devêssemos ter esperado para anunciar mais tarde na gravidez, mas estávamos muito animados para partilhar a boa notícia. O nosso amor um pelo outro é a nossa força. Continuaremos a tentar aumentar nossa linda família. Agradecemos a todos pelo apoio e pedimos privacidade durante este momento difícil", acrescentou.

Recorde-se que foi no passado mês de abril que a cantora anunciou que estava à espera do terceiro filho. Britney Spears é mãe de Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15. Os dois jovens nasceram do seu anterior relacionamento com Kevin Federline.

