Britney Spears voltou a 'incendiar' o Instagram ao mostrar-se, uma vez mais, completamente nua.

Foi desta forma que a eterna 'princesa da pop', de 40 anos, quis demonstrar o seu carinho pelos fãs. "Amo-vos muito", escreveu na legenda do registo.

As publicações ousadas nas redes sociais de Britney Spears têm sido cada vez mais recorrentes. Desde que deixou de estar sob a tutela do pai que a cantora tem 'celebrado' a liberdade com demonstrações do seu lado mais atrevido.

Britney, recorde-se, encontra-se grávida pela terceira vez e em contagem decrescente para subir ao altar com Sam Asghari, com quem namora desde 2016.