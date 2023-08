Britney Spears partiu a cabeça durante uma discussão "explosiva" com o ex-marido, Sam Asghari.

Harvey Levin, fundador do TMZ, afirmou no documentário 'Britney Spears: Divorce & Despair', transmitido na FOX, que tudo aconteceu em Londres.

"Ela e o Sam estavam no quarto de hotel e aquilo ficou tão mal que ela tropeçou e bateu com a cabeça na mesa do café", conta. "Precisou de levar pontos", nota ainda.

Por seu turno, o produtor executivo Charles Latibeaudiere avança que a certa altura, o lado "volátil" da 'princesa da Pop' tornou-se "demasiado" para Asghari aguentar, por isso, o antigo personal trainer decidiu terminar o casamento de 14 meses a 16 de agosto.

Recorde-se que Britney e Sam começaram a namorar em 2016 e deram o nó em junho de 2022.

