Britney Spears continua muito ativa nas redes sociais, onde não deixa de partilhar momentos passados com o marido, Sam Asghari.

Ainda esta sexta-feira, a cantora voltou a 'falar' aos fãs com a publicação de um vídeo gravado durante um treino.

Focada no exercício físico, a artista destaca o quanto está "orgulhosa" por estar a conseguir reduzir o número na balança.

"Estou a mostrar o meu corpo! Estou muito suada! Estou orgulhosa de ter pedido 2,2kg", escreveu na legenda do vídeo em que aparece a treinar. Isto sem esquecer o apoio do marido. Veja as imagens na galeria.