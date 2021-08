Britney Spears ligou para as autoridades para relatar um misterioso roubo em sua casa na semana passada, adianta o Page Six.

A polícia recebeu uma chamada pouco antes das 18h (hora local) no dia 10 de agosto. No entanto, quando as autoridades chegaram à mansão da estrela pop, em Thousand Oaks, Califórnia, a cantora decidiu que não ia prosseguir com a queixa.

"Ela ligou e queria relatar algum tipo de roubo", disse o capitão Eric Buschow, esta quinta-feira. "Quando chegaram e contactaram a sua equipa de segurança, eles informaram que a Sra. Spears tinha decidido que não queria fazer queixa naquele momento. Então foram embora", acrescentou.

Devido à repentina mudança da artista, não há nenhum registo oficial da casa ter sofrido um assalto. "Não houve nenhuma ação da polícia naquela altura nem nenhum relatório", afirmou Eric Buschow.

Leia Também: Britney Spears deixa fãs de 'boca aberta' com fotos em topless