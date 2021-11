Britney Spears estava entre os convidados do casamento de Paris Hilton com Carter Reum, mas acabou por não estar presente no grande dia.

De acordo com o Page Six, apesar de Paris ter dito à amiga que poderia vir à festa depois da equipa de 'Paris in Love' terminar as gravações para não aparecer nas filmagens, a cantora recusou o convite.

O motivo? A agitação que Britney viveu nas últimas semanas por causa do processo judicial para terminar a tutela que durava há 13 anos.

O casamento decorreu precisamente na mesma altura em que foi tomada a decisão de colocar um ponto final na tutela.

“Ela precisa de tempo para se habituar à nova maneira de viver. Ela está a adaptar-se à sua nova existência", disse uma fonte ao Page Six.

