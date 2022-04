Desde que conseguiu a liberdade que tanto procurava, com o fim da tutela a que estava sujeita pelo pai no final do ano passado, eis que Britney Spears encontra-se a desfrutar do melhor da vida.

Atualmente, conforme mostrou aos seguidores da sua conta de Instagram, está de férias num resort, oportunidade pela qual se revelou muito grata.

"O Mathew, o meu advogado, tem sido muito gentil em mostrar-me alguns dos lugares mais mágicos onde já estive na minha vida! Confiem em mim, consigo ver a beleza e apreciá-la... aqui estou eu a tirar fotografias ao meu marido", começa por escrever, referindo-se a Sam Ashgari, de quem está noiva.

"É tão bom estar num resort onde não há paparazzi... pela primeira vez na minha vida", evidencia ainda, revelando uma leveza.

"Aceitação e liberdade são as palavras de ordem na minha vida neste momento, assim como amar este homem", evidenciou ainda.

Veja a publicação:

Leia Também: Britney Spears recusa-se a pagar despesas da mãe em tribunal